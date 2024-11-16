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США планують ввести санкції проти одного з найбільших банків Росії, - ЗМІ

Фото: США планують ввести санкції проти Газпрому (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Адміністрація президента США Джо Байдена розглядає можливість занесення "Газпромбанку" до санкційного списку. Це третій за розміром активів банк в Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Nikkei.

Видання зауважило, що "Газпромбанк" є "хабом" для газових розрахунків між Росією та Європою.

Як повідомляють джерела видання, "Газпрому" будуть заборонені будь-які операції з американськими банками. А саме рішення щодо санкцій можу бути ухвалено вже до кінця листопада.

Джерела заявили, що США вже навіть повідомили про це партнерів по G7.

 

Санкції проти Росії

Нагадаємо, що під час зустрічі країни G7 зійшлись в тому, що Росія є єдиною перешкодою для миру в Україні.

Сполучені Штати водночас вирішили провести розслідування щодо російських клієнтів у найбільшому банку Швейцарії. Ситуація змінилася після покупки Credit Suisse, що посилило контроль за одним із найбільших у світі керуючих активами.

Тим часом Велика Британія оголосила про введення найбільшого пакета санкцій, спрямованого проти російського "тіньового флоту" нафтових танкерів.

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