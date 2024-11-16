США планують ввести санкції проти одного з найбільших банків Росії, - ЗМІ

Видання зауважило, що "Газпромбанк" є "хабом" для газових розрахунків між Росією та Європою.

Як повідомляють джерела видання, "Газпрому" будуть заборонені будь-які операції з американськими банками. А саме рішення щодо санкцій можу бути ухвалено вже до кінця листопада.

Джерела заявили, що США вже навіть повідомили про це партнерів по G7.