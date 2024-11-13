США перевіряють російські рахунки у найбільшому банку Швейцарії, - Reuters

Сполучені Штати проводять розслідування щодо російських клієнтів UBS. Ситуація змінилася після покупки Credit Suisse, що посилило контроль за одним із найбільших у світі керуючих активами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Агентство із забезпечення дотримання санкцій США OFAC написало банку в рамках цього розслідування, повідомили Reuters дві людини, знайомі з цим питанням. Чиновник США, який попросив не називати його імені, сказав, що швейцарський банк та виконавець провели переговори.

За словами одного з джерел, OFAC, найвпливовіша у світі санкційна агенція, останніми тижнями надіслала листа до UBS.

Перевірка стосується російських клієнтів Credit Suisse, яких тепер відповідає UBS після порятунку кредитора. Credit Suisse впав у березні 2023 року після багатьох років скандалів від шпигунства до відмивання наркогрошей.

За словами одного з джерел, UBS прагне обмежити можливі наслідки запитів OFAC, блокуючи підозрілі гроші та закриваючи рахунки, щоб уникнути загрози штрафу.

США використовують санкції як інструмент зовнішньої політики, запроваджуючи обмеження для стримування діяльності таких країн, як Росія та Іран.

Робота з російськими грошима стала ще ризикованішою після того, як США та їхні західні союзники ввели безпрецедентну мережу санкцій у відповідь на вторгнення Москви до України.

У той час, як американський чиновник похвалив UBS за співпрацю, одне з інших джерел сказало, що було ясно дано зрозуміти, що нездатність впоратися з проблемою може бути покарана. Регулятори у Швейцарії уважно вивчають, як UBS звертається з клієнтами Credit Suisse та політикою банку боротьби з відмиванням грошей, оскільки вони стурбовані тим, що швейцарський банк може виявитися з ризикованими клієнтами.

Проблемні гроші

За словами одного з джерел, банк на чолі з генеральним директором Серджіо Ермотті перевіряє бухгалтерські книги Credit Suisse, позбавляючись небажаних клієнтів та активів, у тому числі пов'язаних із Росією.

Для тих, хто порушує санкції США, наприклад, банк, який обробляє платіж для особи, яка перебуває під санкціями, може стягувати штраф. У виняткових випадках США відрізали доступ до долара, джерела життєвої сили міжнародних фінансів.

Незрозуміло, скільки проблемних грошей російського походження зараз перебуває в UBS. У 2022 році тодішній генеральний директор Credit Suisse повідомив, що 4% грошей, якими керував банк, були для російських клієнтів – еквівалент приблизно 35 млрд доларів.

США та Швейцарія зіткнулися з конфліктом через спроби виявити та відсіяти російські гроші.

Одна з головних претензій Вашингтона полягає в тому, що у Швейцарії немає закону, який потребує декларування реального права власності на активи, такі як квартира чи компанія. Це дало б зрозуміти, наприклад, коли власник піддається санкціям, сказав американський урядовець.

За словами цієї людини, OFAC розчаровано бездіяльністю Швейцарії і є побоювання, що країна може бути використана для перекачування незаконних фінансів не лише на користь Росії, а й на користь таких країн, як Іран.

Джерело сказало, що ці побоювання переважно стосувалися невеликих приватних швейцарських банків, де підозри були в тому, що юристи приховували справжню особу власників, щоб переміщувати гроші. UBS, сказало джерело, не розглядалося як винуватець.

Представник міністерства фінансів зазначив, що парламент незабаром обговорить пропозиції уряду про створення реєстрів бенефіціарних власників фірм і фондів, а також про запровадження для юристів суворіших правил боротьби з відмиванням грошей.

Обрання Дональда Трампа на пост президента США може означати зміну курсу щодо санкцій проти Росії чи Швейцарії, хоча поки неясно, яку політику він проводитиме.