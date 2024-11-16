США планируют ввести санкции против одного из крупнейших банков России, - СМИ

Издание отметило, что "Газпромбанк" является "хабом" для газовых расчетов между Россией и Европой.

Как сообщают источники издания, "Газпрому" будут запрещены любые сделки с американскими банками. А само решение о санкциях могу быть принято уже до конца ноября.

Источники заявили, что США уже даже сообщили об этом партнерам по G7.