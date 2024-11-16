США планируют ввести санкции против одного из крупнейших банков России, - СМИ

Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность внесения "Газпромбанка" в санкционный список. Это третий по размеру активов банк в России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Nikkei.
Издание отметило, что "Газпромбанк" является "хабом" для газовых расчетов между Россией и Европой.
Как сообщают источники издания, "Газпрому" будут запрещены любые сделки с американскими банками. А само решение о санкциях могу быть принято уже до конца ноября.
Источники заявили, что США уже даже сообщили об этом партнерам по G7.
Напомним, что во время встречи страны G7 сошлись в том, что Россия является единственным препятствием для мира в Украине.
Соединенные Штаты вместе с тем решили провести расследование в отношении российских клиентов в крупнейшем банке Швейцарии. Ситуация изменилась после покупки Credit Suisse, что усилило контроль над одним из крупнейших в мире управляющих активами.
Между тем, Великобритания объявила о введении крупнейшего пакета санкций, направленного против российского "теневого флота" нефтяных танкеров.
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