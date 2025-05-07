США планують вперше депортувати мігрантів до Лівії: Reuters дізналося деталі

США планують вперше депортувати мігрантів до Лівії, незважаючи на критику щодо умов утримання в країні. Лівія, однак, не погоджувалася на таку депортацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

За інформацією видання, адміністрація президента США Дональда Трампа може вперше депортувати мігрантів до Лівії вже цього тижня. Як анонімно повідомили три американські посадовці, людей можуть відправити додому військовим рейсом.

Два з джерел сказали, що військові США можуть відправити мігрантів до Північної Африки вже в середу, але підкреслили, що плани можуть змінитися. Білий дім і Міністерство внутрішньої безпеки не відповіли на запити Reuters щодо коментарів.

"Ми не обговорюємо деталі наших дипломатичних комунікацій з іншими урядами", - заявив представник Державного департаменту.

Reuters не вдалося визначити, скільки мігрантів буде відправлено до Лівії.

Позиція Лівії

Ти часом уряд Лівії заявив у середу, що відкидає використання лівійської території як пункту призначення для депортації мігрантів без його відома чи згоди. Також, мовляв, не було жодної координації з США щодо прийому мігрантів.

Лівійська національна армія Халіфи Хафтара, яка контролює схід Лівії, також відкинула ідею прийому депортованих зі США мігрантів, заявивши, що це "порушує суверенітет батьківщини".

Загрозливі умови

Слід додати, що мігрантів у Лівії чекають небезпечні умови. У своєму щорічному звіті про права людини, опублікованому минулого року, Державний департамент США критикував "жорстокі та небезпечні для життя умови в лівійських в'язницях" і "довільні арешти чи затримання".

У своїй дорожній рекомендації Державний департамент застерігає громадян США від відвідування країни через "злочинність, громадянські заворушення, викрадення та збройний конфлікт".

Західна частина Лівії перебуває під контролем уряду національної єдності на чолі з прем'єр-міністром Абдельхамідом аль-Дбейбою, якого було призначено в Тріполі за підтримки ООН у 2021 році. Східна Лівія має паралельний уряд, який контролюється лідером Лівійської національної армії Халіфою Хафтаром.

Основні бої між сторонами припинилися після перемир'я в 2020 році, але політичний конфлікт між сторонами залишився, і періодично відбуваються зіткнення.