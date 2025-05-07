США планируют впервые депортировать мигрантов в Ливию: Reuters узнало детали

США планируют впервые депортировать мигрантов в Ливию, несмотря на критику относительно условий содержания в стране. Ливия, однако, не соглашалась на такую депортацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

По информации издания, администрация президента США Дональда Трампа может впервые депортировать мигрантов в Ливию уже на этой неделе. Как анонимно сообщили три американских чиновника, людей могут отправить домой военным рейсом.

Два из источников сказали, что военные США могут отправить мигрантов в Северную Африку уже в среду, но подчеркнули, что планы могут измениться. Белый дом и Министерство внутренней безопасности не ответили на запросы Reuters по поводу комментариев.

"Мы не обсуждаем детали наших дипломатических коммуникаций с другими правительствами", - заявил представитель Государственного департамента.

Reuters не удалось определить, сколько мигрантов будет отправлено в Ливию.

Позиция Ливии

Между тем правительство Ливии заявило в среду, что отвергает использование ливийской территории в качестве пункта назначения для депортации мигрантов без его ведома или согласия. Также, мол, не было никакой координации с США по приему мигрантов.

Ливийская национальная армия Халифы Хафтара, которая контролирует восток Ливии, также отвергла идею приема депортированных из США мигрантов, заявив, что это "нарушает суверенитет родины".

Угрожающие условия

Следует добавить, что мигрантов в Ливии ждут опасные условия. В своем ежегодном отчете о правах человека, опубликованном в прошлом году, Государственный департамент США критиковал "жестокие и опасные для жизни условия в ливийских тюрьмах" и "произвольные аресты или задержания".

В своей дорожной рекомендации Государственный департамент предостерегает граждан США от посещения страны из-за "преступности, гражданских беспорядков, похищений и вооруженного конфликта".

Западная часть Ливии находится под контролем правительства национального единства во главе с премьер-министром Абдельхамидом аль-Дбейбой, который был назначен в Триполи при поддержке ООН в 2021 году. Восточная Ливия имеет параллельное правительство, которое контролируется лидером Ливийской национальной армии Халифой Хафтаром.

Основные бои между сторонами прекратились после перемирия в 2020 году, но политический конфликт между сторонами остался, и периодически происходят столкновения.