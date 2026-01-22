США планують вийти з ВООЗ, попри борг у сотні мільйонів доларів

22 січня США мають офіційно завершити вихід зі Всесвітньої організації охорони здоров’я. Попри вимоги законодавства, адміністрація президента Дональда Трампа відмовилася виплатити агенції ООН 260 мільйонів доларів заборгованості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Економічний удар та правові суперечки

Президент Трамп підписав указ про вихід з ВООЗ у перший день свого терміну у 2025 році. Згідно із законом, країна мала попередити про це за рік та погасити всі внески, проте Державний департамент заблокував фінансування.

Речник Державного департаменту США Метью Міллер заявив, що нездатність ВООЗ зберігати, керувати та поширювати інформацію коштувала США трильйони доларів. Саме тому Трамп скористався своїми повноваженнями, щоб призупинити майбутнє перерахування будь-яких коштів, підтримки чи ресурсів уряду США організації:

"Американський народ заплатив цій організації більш ніж достатньо, і цей економічний удар виходить за межі будь-яких фінансових зобов’язань перед організацією", - заявив Міллер.

Наразі ВООЗ не отримала виплати навіть за 2024 та 2025 роки.

Бюджетна криза та скорочення персоналу

Вихід головного спонсора, який забезпечував 18% фінансування, спровокував у ВООЗ глибоку кризу. Організація вже вдвічі скоротила команду керівництва та готується до масштабних звільнень.

Крім того, до середини 2026 року буде звільнено чверть персоналу і суттєво урізано бюджети всіх програм.

"Вихід з ВООЗ - це поразка для Сполучених Штатів, і це поразка для решти світу", - наголосив Генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреїсус.

Прогнози експертів та позиція Білла Гейтса

Світові лідери та меценати не вірять у швидке повернення Вашингтона до лав організації. Голова Фонду Гейтса, а також головний спонсор глобальних ініціатив у сфері охорони здоров'я та деяких робіт ВООЗ Білл Гейтс зазначив, що "розворот на 180 градусів наразі малоймовірний".

"Я не думаю, що США повернуться до ВООЗ найближчим часом.", - заявив Гейтс, додавши, що світу все одно потрібна така інституція.

Питання подальшої співпраці та регулювання виходу США держави-члени ВООЗ обговорять на засіданні виконавчої ради у лютому.