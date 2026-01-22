США планируют выйти из ВОЗ, несмотря на долг в сотни миллионов долларов
22 января США должны официально завершить выход из Всемирной организации здравоохранения. Несмотря на требования законодательства, администрация президента Дональда Трампа отказалась выплатить агентству ООН 260 миллионов долларов задолженности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Экономический удар и правовые споры
Президент Трамп подписал указ о выходе из ВОЗ в первый день своего срока в 2025 году. По закону, страна должна была предупредить об этом за год и погасить все взносы, однако Государственный департамент заблокировал финансирование.
Представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер заявил, что неспособность ВОЗ хранить, управлять и распространять информацию стоила США триллионы долларов. Именно поэтому Трамп воспользовался своими полномочиями, чтобы приостановить будущее перечисление любых средств, поддержки или ресурсов правительства США организации:
"Американский народ заплатил этой организации более чем достаточно, и этот экономический удар выходит за пределы любых финансовых обязательств перед организацией", - заявил Миллер.
Сейчас ВОЗ не получила выплаты даже за 2024 и 2025 годы.
Бюджетный кризис и сокращение персонала
Выход главного спонсора, который обеспечивал 18% финансирования, спровоцировал в ВОЗ глубокий кризис. Организация уже вдвое сократила команду руководства и готовится к масштабным увольнениям.
Кроме того, к середине 2026 года будет уволена четверть персонала и существенно урезаны бюджеты всех программ.
"Выход из ВОЗ - это поражение для Соединенных Штатов, и это поражение для остального мира", - подчеркнул Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.
Прогнозы экспертов и позиция Билла Гейтса
Мировые лидеры и меценаты не верят в скорое возвращение Вашингтона в ряды организации. Глава Фонда Гейтса, а также главный спонсор глобальных инициатив в сфере здравоохранения и некоторых работ ВОЗ Билл Гейтс отметил, что "разворот на 180 градусов пока маловероятен".
"Я не думаю, что США вернутся в ВОЗ в ближайшее время", - заявил Гейтс, добавив, что миру все равно нужна такая институция.
Вопрос дальнейшего сотрудничества и регулирования выхода США государства-члены ВОЗ обсудят на заседании исполнительного совета в феврале.
Напомним, ранее Дональд Трамп уже инициировал выход Соединенных Штатов из ЮНЕСКО.
Это решение стало частью внешнеполитического курса администрации, направленного на пересмотр участия США в международных объединениях, которые Вашингтон считает неэффективными или действующими вопреки американским интересам.