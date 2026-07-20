США планують повномасштабну війну з Іраном, - WP

У неділю 19 липня відносини між США та Іраном наблизилися до повномасштабного конфлікту. Уся справа у загостренні обміну ударами по цивільних та військових об'єктах, а також загибелі трьох американських солдатів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.
Як відомо, у п'ятницю Іран вдарив по військовій базі США в Йорданії, внаслідок чого загинули двоє військових. У суботу історія із загибеллю повторилася, але вже в Іраку. Там внаслідок "контрольованого підриву боєприпасів, що не розірвалися", від збитого іранського дрона - теж загинув військовий.
Президент США Дональд Трамп назвав перші дві смерті "дуже сумною подією", а в інтерв'ю NewsNation сказав, що йому "цілком байдуже" на те, що Іран більше не дотримуватиметься двостороннього меморандуму про взаєморозуміння.
"США планують масштабнішу війну", - сказав у коментарі WP американський чиновник, додавши, що Пентагон збільшує кількість військових літаків у регіоні.
Однак він попередив, що розширення операцій США буде обмежено запасами засобів ППО, що скорочуються, і далекобійних боєприпасів.
Крім цього, США стикаються з обмеженнями на можливість перекидання додаткових військ та літаків у цей район через бойові ушкодження.
"У нас недостатньо ресурсів, щоб безпечно підтримувати проведення операцій, і я не думаю, що Білий дім усвідомлює це", - додав урядовець.
Військові експерти вважають, що, крім виснаження запасів американкою техніки та боєприпасів, США не готові до можливого проведення наземної операції в Ірані. Тобто операції, яку Трамп минулого тижня відмовився виключати.
Нагадаємо, у червні США та Іран уклали меморандум про взаєморозуміння, який продовжив перемир'я та відкрив шлях до переговорів з тих питань, через які почалася війна.
Однак на початку липня Іран завдав ударів по суднах в Ормузькій протоці, після чого пішли удари у відповідь США по Ірану. Сталося це орієнтовно 7 числа, після чого взаємні атаки. Почали відбуватися щодня.
У зв'язку з цими подіями Трамп сказав, що перемир'я закінчилося, а в МЗС Ірану сказали днями, щобне виконуватимуть своїх обов'язків щодо цього документа .
До речі, цієї ночі США почали вже 9 ніч поспіль ударом по Ірану .