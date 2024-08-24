США не планують найближчим часом передавати Україні свої F-16, - ВПС

Кендалл, який відповідає за військово-повітряні сили США, заявив, що Сполучені Штати не планують найближчим часом передавати Україні власні F-16.

"Я про це не знаю", - сказав він в інтерв'ю фінському виданню.

"Сполучені Штати допомагають навчати пілотів разом з нашими партнерами, і наступного року буде суттєвий прогрес в обсязі навчання", - додав він.