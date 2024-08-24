США не планируют в ближайшее время передавать Украине свои F-16, - ВВС

Кендалл, отвечающий за военно-воздушные силы США, заявил, что Соединенные Штаты не планируют в ближайшее время передавать Украине свои F-16.

"Я об этом не знаю", - сказал он в интервью финскому изданию.

"Соединенные Штаты помогают обучать пилотов вместе с нашими партнерами, и на следующий год будет существенный прогресс в объеме обучения", - добавил он.