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США не планируют в ближайшее время передавать Украине свои F-16, - ВВС

Фото: США не планируют в ближайшее время передавать Украине F-16 (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

США не в ближайшее время будут передавать самолеты F-16 Украине в рамках авиационной коалиции, созданной партнерами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на замминистра обороны США Фрэнка Кендалла в интервью газете Helsingin Sanomat.

Кендалл, отвечающий за военно-воздушные силы США, заявил, что Соединенные Штаты не планируют в ближайшее время передавать Украине свои F-16.

"Я об этом не знаю", - сказал он в интервью финскому изданию.

"Соединенные Штаты помогают обучать пилотов вместе с нашими партнерами, и на следующий год будет существенный прогресс в объеме обучения", - добавил он.

 

F-16 уже в Украине

Напомним, летом Украина получила от партнеров первые истребители F-16. Этому предшествовали многочисленные заявления СМИ о первом применении самолетов.

Президент Украины Владимир Зеленский официально подтвердил получение самолетов в символический день 4 августа, когда отмечают День Воздушных сил ВСУ.

Украинское командование отмечает, что пока полученных истребителей недостаточно, чтобы кардинально изменить ситуацию на фронте.

Зачем Украине F-16 и как они помогут в отражении российских атак - узнайте в материале РБК-Украина.

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Соединенные Штаты АмерикиF-16