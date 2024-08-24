США не планируют в ближайшее время передавать Украине свои F-16, - ВВС

США не в ближайшее время будут передавать самолеты F-16 Украине в рамках авиационной коалиции, созданной партнерами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на замминистра обороны США Фрэнка Кендалла в интервью газете Helsingin Sanomat.
Кендалл, отвечающий за военно-воздушные силы США, заявил, что Соединенные Штаты не планируют в ближайшее время передавать Украине свои F-16.
"Я об этом не знаю", - сказал он в интервью финскому изданию.
"Соединенные Штаты помогают обучать пилотов вместе с нашими партнерами, и на следующий год будет существенный прогресс в объеме обучения", - добавил он.
Напомним, летом Украина получила от партнеров первые истребители F-16. Этому предшествовали многочисленные заявления СМИ о первом применении самолетов.
Президент Украины Владимир Зеленский официально подтвердил получение самолетов в символический день 4 августа, когда отмечают День Воздушных сил ВСУ.
Украинское командование отмечает, что пока полученных истребителей недостаточно, чтобы кардинально изменить ситуацию на фронте.
Зачем Украине F-16 и как они помогут в отражении российских атак - узнайте в материале РБК-Украина.
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