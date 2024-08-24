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США не планируют в ближайшее время передавать Украине свои F-16, - ВВС

Вашингтон, Суббота 24 августа 2024 14:20
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США не планируют в ближайшее время передавать Украине свои F-16, - ВВС Фото: США не планируют в ближайшее время передавать Украине F-16 (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

США не в ближайшее время будут передавать самолеты F-16 Украине в рамках авиационной коалиции, созданной партнерами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на замминистра обороны США Фрэнка Кендалла в интервью газете Helsingin Sanomat.

Кендалл, отвечающий за военно-воздушные силы США, заявил, что Соединенные Штаты не планируют в ближайшее время передавать Украине свои F-16.

"Я об этом не знаю", - сказал он в интервью финскому изданию.

По словам Кендалла, текущая помощь удовлетворяет нынешние потребности Украины. F-16 пообещали Украине Дания и Нидерланды, являющиеся членами НАТО.

"Соединенные Штаты помогают обучать пилотов вместе с нашими партнерами, и на следующий год будет существенный прогресс в объеме обучения", - добавил он.

F-16 уже в Украине

Напомним, летом Украина получила от партнеров первые истребители F-16. Этому предшествовали многочисленные заявления СМИ о первом применении самолетов.

Президент Украины Владимир Зеленский официально подтвердил получение самолетов в символический день 4 августа, когда отмечают День Воздушных сил ВСУ.

Украинское командование отмечает, что пока полученных истребителей недостаточно, чтобы кардинально изменить ситуацию на фронте.

Зачем Украине F-16 и как они помогут в отражении российских атак - узнайте в материале РБК-Украина.

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Соединенные Штаты Америки F-16
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