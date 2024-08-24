США не планируют в ближайшее время передавать Украине свои F-16, - ВВС

США не в ближайшее время будут передавать самолеты F-16 Украине в рамках авиационной коалиции, созданной партнерами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на замминистра обороны США Фрэнка Кендалла в интервью газете Helsingin Sanomat.

Кендалл, отвечающий за военно-воздушные силы США, заявил, что Соединенные Штаты не планируют в ближайшее время передавать Украине свои F-16.

"Я об этом не знаю", - сказал он в интервью финскому изданию.

По словам Кендалла, текущая помощь удовлетворяет нынешние потребности Украины. F-16 пообещали Украине Дания и Нидерланды, являющиеся членами НАТО.

"Соединенные Штаты помогают обучать пилотов вместе с нашими партнерами, и на следующий год будет существенный прогресс в объеме обучения", - добавил он.