В США планують наступного тижня ухвалити оборонний бюджет: там будуть гроші для України

Зазначимо, що президент США Дональд Трамп підписав закон про національне забезпечення оборони на 2026 фінансовий рік ще 18 грудня. В цьому документі передбачено виділення Україні 800 млн доларів на 2026 та 2027 фінансові роки.

Гроші надаються у межах "Ініціативи з надання допомоги Україні у сфері безпеки" (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI) та витрачатимуться на придбання американського озброєння для України.

Окрім цього, вже на початку січня 2026 року США оголосили про значне збільшення військового бюджету на 2027 фінансовий рік. Він складе 1,5 трильйони (для порівняння, бюджет на 2026 рік - 901 мільярд доларів), і це стане найбільшим за останнє десятиліття коригуванням витрат на оборону.