В США планируют на следующей неделе принять оборонный бюджет: там будут деньги для Украины

По его словам, на следующей неделе Конгресс США планирует принять законопроект об оборонных ассигнованиях относительно оборонных и разведывательных ассигнований. Этот документ среди прочего будет включать финансирование непосредственной помощи США Украине.

Сенатор не назвал точную сумму ассигнований, но отметил, что это "важный публичный сигнал" о поддержке Украины Соединенными Штатами - "сотни миллионов долларов".

Также Кунс добавил, что Конгрессу следует быть готовым оперативно ратифицировать сильные гарантии безопасности для Украины - как только будет имеющаяся договоренность о мирном соглашении для прекращения войны.