У США планують мегадорогий парад з нагоди Дня народження Трампа
Армія США готує грандіозний парад у Вашингтоні за участі тисяч солдатів і сотень автомобілів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.
Згідно з попереднім планом, парад має відбутися 14 червня у Вашингтоні, на Національній алеї. До участі планується залучити понад 6600 військовослужбовців, щонайменше 150 одиниць техніки, 50 гелікоптерів, сім військових оркестрів і значну кількість цивільних осіб.
Захід є частиною відзначення 250-річчя Армії США, однак новим елементом святкування стало саме проведення параду, ідея якого давно просувалася Дональдом Трампом. Наразі рішення про його проведення остаточно не ухвалене.
У документах не зазначена орієнтовна вартісті заходу, але, за оцінками аналітиків, витрати можуть сягнути десятків мільйонів доларів. Зокрема, йдеться про логістичне забезпечення - транспортування техніки, авіації й особового складу до столиці, а також проживання і харчування для учасників заходу. У зв’язку з цим плани викликають занепокоєння міської влади Вашингтону через потенційне пошкодження важкою технікою дорожнього покриття.
Першу ініціативу президента Трампа провести парад у 2017 році було скасовано саме через надмірну вартість реалізації - тоді цей захід оцінювався у 92 млн доларів.
Нагадаємо, що нинішні плани також збігаються у часі з масштабною оптимізацією оборонного бюджету США. Нещодавно міністр оборони Піт Гегсет нещодавно оголосив про скорочення видатків Пентагону на 40 млрд доларів. Це може призвести до закриття штаб-квартир, скорочення до 1000 посад і передислокації частини персоналу до польових підрозділів.
Керівництво Пентагону також розробило плани скорочення оборонного бюджету протягом п'яти років.
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