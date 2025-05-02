В США планируют мегадорогой парад по случаю Дня рождения Трампа

Армия США готовит грандиозный парад в Вашингтоне с участием тысяч солдат и сотен автомобилей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Согласно предварительному плану, парад должен состояться 14 июня в Вашингтоне, на Национальной аллее. К участию планируется привлечь более 6600 военнослужащих, не менее 150 единиц техники, 50 вертолетов, семь военных оркестров и большое количество гражданских лиц.

Мероприятие является частью празднования 250-летия Армии США, однако новым элементом празднования стало само проведение парада, идея которого давно продвигалась Дональдом Трампом. Пока решение о его проведении окончательно не принято.

В документах не указана ориентировочная стоимость мероприятия, но, по оценкам аналитиков, расходы могут достичь десятков миллионов долларов. В частности, речь идет о логистическом обеспечении - транспортировке техники, авиации и личного состава в столицу, а также проживании и питании для участников мероприятия. В связи с этим планы вызывают беспокойство городских властей Вашингтона из-за потенциального повреждения тяжелой техникой дорожного покрытия.

Первая инициатива президента Трампа провести парад в 2017 году была отменена именно из-за чрезмерной стоимости реализации - тогда это мероприятие оценивался в 92 млн долларов.