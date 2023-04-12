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США планують додаткові поставки Abrams та Bradley до України, - Моравецький

Фото: прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

США планують додаткові поставки озброєння в Україну. Зокрема мова йде про танки Abrams і БМП Bradley.

Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, пише РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.

"Американці робитимуть додаткові поставки озброєння в Україну, зокрема, ми говорили про БМП Bradley, танки Abrams. Це вже питання для американців”,- зазначив він, коментуючи питання про подальшу військову допомогу США для України.

На його думку, Польща зробила те, що від неї залежало у питанні військової допомоги Україні. Моравецький зазначив, що Україна зараз купує у Польщі зброю, зокрема, на кошти міжнародних інституцій, таких як ЄС.

"Ці кошти потрапляють до Києва, а Київ замовляє в Польщі Rosomak (БТР), Rak (самохідні міномети), Krab (САУ), Piorun (ПЗРК) та багато інших видів зброї",- підкреслив прем'єр-міністр Польщі.

Як повідомлялось, Польща планує побудувати на своїй території склади озброєнь на кілька тисяч одиниць військової техніки НАТО. Це повинно підвищити безпеку країни.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, згідно з даними канцелярії прем'єра Польщі, вже цього тижня Моравецький відвідає США. Він планує провести переговори з представниками американської оборонної промисловості.

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