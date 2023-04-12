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США планируют дополнительные поставки Abrams и Bradley в Украину, - Моравецкий

Фото: премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

США планируют дополнительные поставки вооружения в Украину. В частности, речь идет о танках Abrams и БМП Bradley.

Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, пишет РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.

"Американцы будут делать дополнительные поставки вооружения в Украину, в частности, мы говорили о БМП Bradley, танках Abrams. Это уже вопрос для американцев", - отметил он, комментируя вопрос о дальнейшей военной помощи США для Украины.

По его мнению, Польша сделала то, что от нее зависело в вопросе военной помощи Украине. Моравецкий отметил, что Украина сейчас покупает у Польши оружие, в частности, на средства международных институтов, таких как ЕС.

"Эти средства попадают в Киев, а Киев заказывает в Польше Rosomak (БТР), Rak (самоходные минометы), Krab (САУ), Piorun (ПЗРК) и многие другие виды оружия", - подчеркнул премьер-министр Польши.

Как сообщалось, Польша планирует построить на своей территории склады вооружений на несколько тысяч единиц военной техники НАТО. Это должно повысить безопасность страны.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, согласно данным канцелярии премьера Польши, уже на этой неделе Моравецкий посетит США. Он намерен провести переговоры с представителями американской оборонной промышленности.

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