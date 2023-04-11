ua ru
Вт, 11 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Польща побудує склади для тисяч одиниць військової техніки НАТО, - Моравецький

Новость на русском →
Вівторок 11 квітня 2023 13:35
Польща побудує склади для тисяч одиниць військової техніки НАТО, - Моравецький Фото: Матеуш Моравецький, прем'єр-міністр Польщі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Польща планує побудувати на своїй території склади озброєнь на кілька тисяч одиниць військової техніки НАТО. Це повинно підвищити безпеку країни.

Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, пише РБК-Україна з посиланням на RMF24.

За словами Моравецького, під час головування Польщі в Європейському союзі, країна створить трансатлантичне партнерство під час якого відносини ЄС та США будуть в пріоритеті.

Прем'єр пояснив, що безпека Польщі ґрунтується на двох стовпах:

  • економічному співробітництві;
  • співробітництві в галузі оборони.

Під час свого візиту до США Моравецький розраховує зміцнити обидва вищезгаданих стовпи. Також він планує розширити збройові контракти Польщі та Штатів.

"Я не тільки відвідаю заводи з виробництва озброєнь, а й поговорю про фінансові питання. Усім відомо, що саме замовлення - це не найскладніше, найскладніше - побудувати фінансування, щоб мати можливість виконати замовлення вчасно. Такі переговори відбуватимуться на американському фінансовому ринку, і я в них братиму участь", - додав Моравецький.

Також прем'єр додав, що Польща продовжить будівництво складів озброєння. Разом з США Варшава створить логістичні комплекси та об'єкти для обладнання.

"Кілька тисяч одиниць військової техніки НАТО зберігатимуться у Повідзі та інших місцях у Польщі. Це підвищить нашу безпеку", - додав прем'єр.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, згідно з даними канцелярії прем'єра Польщі, вже цього тижня Моравецький відвідає США. Він планує провести переговори з представниками американської оборонної промисловості.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн та особисті дані редакції. Єдиний домен РБК-Україна - www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТО Польща Сполучені Штати Америки
NEWS
Чи чекати на нову хвилю мобілізації в Україні: відповідь Резнікова
Чи чекати на нову хвилю мобілізації в Україні: відповідь Резнікова
DAILY
Олександр Павлюк: 70 тисяч росіян вдерлися з Білорусі у Київську область у лютому 2022 року
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Олександр Павлюк: 70 тисяч росіян вдерлися з Білорусі у Київську область у лютому 2022 року