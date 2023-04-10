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Прем'єр Польщі проведе переговори з американськими виробниками зброї

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Понеділок 10 квітня 2023 18:56
Прем'єр Польщі проведе переговори з американськими виробниками зброї Фото: Матеуш Моравецький, прем'єр Польщі (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький відвідає США цього тижня. Зокрема, він планує провести переговори з представниками американської оборонної промисловості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на канцелярію прем'єра Польщі.

За даними відомства, під час візиту 11-13 квітня Моравецький зустрінеться з віце-президентом США Камалою Харріс. Планується, що вони обговорять питання двостороннього економічного співробітництва та теми, пов'язані зі сферою безпеки.

"Іншою важливою подією візиту прем'єр-міністра Матеуша Моравецького в США стануть зустрічі з представниками американської військової промисловості. Технології, які розробляють американські військові структури, є одними з найсучасніших у світі", - зазначають у канцелярії.

Там нагадали, що у 2023 році на оборонну сферу у Польщі передбачили 4% ВВП. Зокрема, кошти спрямують на закупівлю американських танків Abrams та винищувачів F-35.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у квітні цього року Польща отримає 116 танків Abrams від США.

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