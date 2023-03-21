США не планують передавати Україні снаряди зі збідненим ураном, - Пентагон

Сполучені Штати не планують наслідувати приклад Великобританії і передавати Україні снаряди зі збідненим ураном

Як повідомляє РБК-Україна , про це на брифінгу повідомив представник Міноборони США бригадний генерал Пет Райдер.

Раніше про передачу снярядів оголосила представник міністра оборони Ієлокой Британії Анабель Голді. Вона розповіла, що вони будуть передані разом із ескадроном основних бойових танків Challenger 2.

Зауважимо, що такі снаряди мають більш високу ефективність для ураження сучасних танків та бронетехніки.

"США не планують слідом за Великобританією передавати Україні боєприпаси зі збідненим ураном", - сказав Райдер.

Пізніше російський диктатор Володимир Путін злякався майбутньої передачі Україні снарядів із збідненим ураном від Британії і вже встиг пригрозити реакцією у відповідь.

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