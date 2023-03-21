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США не планируют передавать Украине снаряды с обедненным ураном, - Пентагон

Фото: США вслед за Британией планирует передать Украине снаряды с обедненным ураном (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Соединенные Штаты не планируют последовать примеру Великобритании и передавать Украине снаряды с обедненным ураном.

Как сообщает РБК-Украина , об этом на брифинге сообщил представитель Минобороны США бригадный генерал Пэт Райдер.

"США не планируют вслед за Великобританией передавать Украине боеприпасы с обедненным ураном", - сказал Райдер.

Заметим, что такие снаряды обладают более высокой эффективностью для поражения современных танков и бронетехники.

Ранее о передаче снарядов объявила представитель министра обороны Иелокой Британии Анабель Голди. Она рассказала, что они будут переданы вместе с эскадроном основных боевых танков Challenger 2.

Позже российский диктатор Владимир Путин испугался предстоящей передачи Украине снарядов с обедненным ураном от Британии и уже успел пригрозить ответной реакцией.

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