США планируют заключить валютный пакт с Китаем, - Bloomberg

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность заключить с Китаем ранее обговоренное валютное соглашение. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

Издание уточняет, что в феврале 2019 года стороны уже пришли к соглашению о стабилизации курса юаня, однако министр финансов США Стивен Мнучин тогда не раскрывал никаких подробностей, хотя и назвал договоренность "самой сильной" в истории. Впрочем, позднее торговые переговоры с КНР были сорваны, поясняет агентство.

Как сообщается, после заключения соглашения по валюте стороны смогут провести переговоры по другим ключевым вопросам, среди которых - права на интеллектуальную собственность и принудительная передача технологий.

Напомним, ранее в США подтвердили проведение заключительного раунда торговых переговоров с Китаем, направленных на ослабление экономического давления между странами, которые должны состояться 10 октября.

Кроме того, в конце сентября в Вашингтоне состоялись переговоры между США и Китаем, на которых обсуждались пути выхода стран из торговой войны. Переговоры были направлены на то, чтобы заложить основу для переговоров на высшем уровне.