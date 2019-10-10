США планують укласти валютний пакт з Китаєм, - Bloomberg

Адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає можливість укласти з Китаєм раніше обговорену валютну угоду. Про це пише Bloomberg з посиланням на знайомі з ситуацією джерела.

Видання уточнює, що в лютому 2019 року сторони вже прийшли до угоди про стабілізацію курсу юаня, проте міністр фінансів США Стівен Мнучин тоді не розкривав ніяких подробиць, хоча і назвав домовленість "найсильнішою" в історії. Втім, пізніше торговельні переговори з КНР були зірвані, пояснює агентство.

Як повідомляється, після висновку угоди щодо валюти сторони зможуть провести переговори щодо інших ключових питань, серед яких - права на інтелектуальну власність і примусову передачу технологій.

Нагадаємо, раніше в США підтвердили проведення заключного раунду торгових переговорів з Китаєм, спрямованих на послаблення економічного тиску між країнами, які мають відбутися 10 жовтня.

Крім того, в кінці вересня у Вашингтоні відбулися переговори між США і Китаєм, на яких обговорювалися шляхи виходу країн з торговельної війни. Переговори були спрямовані на те, щоб закласти основу для переговорів на вищому рівні.