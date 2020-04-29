США планируют ввести тестирование пассажиров самолетов на коронавирус

США рассматривают возможность начать массовое тестирование пассажиров, прибывающих из стран, где наблюдаются вспышки коронавируса COVID-19. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает "Голос Америки".

По словам Трампа, его администрация работает над этим планом совместно с авиаперевозчиками.

"Мы думаем над тем, чтобы делать это на международных рейсах, прибывающих из сильно зараженных районов", - заявил он.

Трамп сообщил, что тестирование пассажиров может начаться "в очень недалеком будущем".

По словам президента, подобные проверки могут прежде всего коснуться пассажиров, прибывающих из Бразилии, где сейчас наблюдается вспышка COVID-19.

Напомним, количество зараженных коронавирусом в Соединенных Штатах от начала выявления первого случая состоянию на 2:00 во вторник, 28 апреля, превысило один миллион человек. От осложнений в результате инфицирования COVID-19 умерли 56 624 человека.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что восстановление авиасообщения США с Европейским союзом будет зависеть от того, "как долго у Европы займет излечение от коронавирусной инфекции".