ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Трамп сообщил, когда восстановится авиасообщение между США и Европой

Новости » Транспорт     28.04.2020 - 03:18
Трамп сообщил, когда восстановится авиасообщение между США и Европой
Фото: Дональд Трамп (facebook.com/POTUS)

По словам президента США, все будет зависеть от уровня заболеваемости коронавирусом в Евросоюзе

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что восстановление авиасообщения США с Европейским союзом будет зависеть от Европы. Об этом американский лидер сказал на брифинге в Белом доме.

Трамп подчеркнул, что все будет зависеть от того, "как долго у Европы займет излечение от коронавирусной инфекции".

"Посмотрим. Мы хотим это сделать, и они тоже хотят", - сказал Трамп на пресс-конференции.

Трамп из-за эпидемии коронавируса запретил въезд в США из стран Шенгенской зоны, которая включает большую часть, но не все страны ЕС. Евросоюз также запретил въезд неграждан ЕС.

Напомним, количество зараженных коронавирусом в Соединенных Штатах от начала выявления первого случая состоянию на 2:00 во вторник, 28 апреля, превысило один миллион человек. От осложнений в результате инфицирования COVID-19 умерли 56 тыс. 624 человека.

В Минздраве не исключают пика коронавируса через неделю В Борисполе приземлился самолет с украинцами из США
Новости Украины Соединенные Штаты АмерикикарантинКоронавирус
News
On Top