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В США количество заболевших коронавирусом превысило миллион человек

Новости » Коронавирус     28.04.2020 - 02:39
В США количество заболевших коронавирусом превысило миллион человек
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Умерли в результате инфекции более 56,6 тысяч американцев

Количество зараженных коронавирусом в Соединенных Штатах от начала выявления первого случая состоянию на 2:00 во вторник, 28 апреля, превысило один миллион человек. Такие данные передают центра Джона Хопкинса в США и ресурс Worldometers.

В целом заболели 1 млн 7 тыс. 514 американцев. От осложнений в результате инфицирования COVID-19 умерли 56 тыс. 624 человека.

Выздоровели от начала эпидемии 137 тыс. 720 человек. Тестирование на наличие болезни прошли всего 5 млн 666 тыс. 235 граждан США.

Мировая статистика заболеваемости свидетельствует, что сейчас зафиксировано 3 млн. 58 тыс. 552 случаев.

Напомним, по данным ученых, в Соединенных Штатах большинство зараженных коронавирусом не подозревают о заболевании. По данным The New York Times, единственные люди, которым в США сделали тесты на коронавирус - это те, у кого проявляются симптомы COVID-19. Чтобы эпидемию в Штатах прекратить - необходимо масштабное тестирование людей без симптомов.

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