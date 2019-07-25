США планируют ввести новые санкции против России

Представитель Белого дома в Венесуэле Эллиот Абрамс заявил о возможности введения США новых санкций против России в связи с ее поддержкой президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом сообщает AFP.

Кроме того, Абрамс заявил, что США усилят давление на Кубу за ее действия в Венесуэле, направленные на поддержку Мадуро

"Давление будет продолжаться, завтра у нас будет больше санкций... Что касается России, мы все еще думаем о том, какие санкции применить, индивидуальные или отраслевые", - сказал Абрамс.

Отметим, 19 июля власти Соединенных Штатов Америки усилили санкции против Венесуэлы, внеся в черный список четырех должностных лиц Главного управления военной контрразведки Боливарианской Республики.

Кроме того, ранее Европарламент поддержал резолюцию о ситуации в Венесуэле, а также призвал принять дополнительные санкции в отношении государственных органов, ответственных за нарушение прав человека и репрессии.

Добавим, что Венесуэла страдает от гиперинфляционного экономического кризиса, который привел к недоеданию и болезям и вызвал миграционный отток 4 миллионов граждан.

В январе председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо призвал принять его временное президентство, объявив переизбрание Николаса Мадуро в 2018 году фальсификацией. Именно Гуайдо более 50 стран признают законным лидером Венесуэлы.