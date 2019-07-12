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Палата представителей Конгресса США одобрила новые санкции против России

Новости » Политика    12.07.2019 - 05:00
Палата представителей Конгресса США одобрила новые санкции против России
Фото: Палата представителей (wikipedia.org)

Санкции введены из-за вмешательства РФ в американские выборы

Палата представителей Конгресса США проголосовала за поправку к проекту оборонного бюджета на 2020 финансовый год, которая предусматривает дополнительные санкции против России. Как передает РБК-Украина, трансляцию голосования вел телеканал C-Span.

Речь идет о введении ограничительных мер по российскому суверенному долгу. Причиной новых санкций стало российское вмешательство в американские выборы президента.

"Эта поправка подразумевает настоящие, серьезные санкции против российского государства и предусматривает, что ни один гражданин США не сможет совершать новые сделки с российским суверенным долгом", - заявил демократ от штата Калифорния Брэд Шерман, один из инициаторов поправки.

Он добавил, что поправка также предусматривает механизм для снятия этих санкций. Это произойдет в том случае, если администрация США придет к выводу, что РФ может не вмешиваться в американские выборы - по крайней мере в ходе одного избирательного цикла.

Финальным этапом для снятия санкций буде решение Конгресса, если он согласится с выводом администрации.

Отметим, что сам проект оборонного бюджета, в который была включена эта поправка, Палате представителей еще предстоит одобрить. При условии утверждения законопроекта нижней палатой Конгресса, поправке предстоит пройти согласование законодателями обеих палат, прежде чем весь проект оборонного бюджета подадут на подпись президенту США Дональду Трампу.

Американские СМИ сообщают, ссылаясь на администрацию Белого дома, что Трамп может наложить вето на законопроект. Причиной вето может стать недофинансирование Пентагона - вместо запрошенных ранее 750 млрд долларов ему выделяют 733 млрд долларов.

Напомним, в начале июля Агентство по международному развитию Соединенных Штатов (USAID) представило концепцию, которая должна помочь в противодействии усилению влияния Кремля в мире

Отметим, России инкриминируют вмешательство в выборы президента США в 2016 году. Тогда победил Трамп. Спецпрокурор Роберт Мюллер, который два года вел это расследование, признал в итоге, что не нашел сговора между Москвой и президентом США Дональдом Трампом.

Бывший специальный прокурор Соединенных Штатов по расследованию вмешательства России в выборы Роберт Мюллер даст показания по раследванию в Конгрессе 17 июля.

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