США планируют сократить количество американских войск в Африке

Министр обороны США Марк Эспер заявил, что планируется сокращение количества американских войск в Африке или полное их вывод. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

По его словам, к такому решение в США могут прийти в рамках плана оборонного ведомства по передислокации своих войск в мире.

Особое внимание уделяется выходу американских военнослужащих с баз в Нигере и Чаде.

Также в Вашингтоне обсуждается вариант прекращения оказания помощи Франции по борьбе с боевиками в Мали и Буркина-Фасо.

Отметим, что Пентагон готов пойти на подобные шаги, потому что сейчас первым приоритетом для США является сдерживание так называемых великих держав - России и Китая, а не борьба с террористическими группировками.

Ожидается, что окончательный ответ по этому вопросу будет в январе.

Предполагается, что инициатива военного ведомства США вызовет критику со стороны союзников, в том числе Франции.

Напомним, 21 октября президент США Дональд Трамп заявил, что американские войска покидают зону боевых действий на северо-востоке Сирии. При этом он сообщил, что небольшое количество американских военнослужащих останется в других регионах Сирии для обеспечения безопасности нефти.

Как сообщало РБК-Украина, США планируют оставить около 500 американских военных в Сирии для охраны нефтяных месторождений на северо-востоке региона. Власти США не хотят позволить боевикам террористической организации "Исламское государство" вернуть контроль над нефтью в Сирии.