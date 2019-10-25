США оставят в Сирии 500 военных для охраны нефти

Иллюстративное фото (flickr.com/29thinfantrydivision)

Вашингтон рассматривает возможность оставить на северо-востоке Сирии 500 американских военнослужащих, а также отправить в этот район несколько десятков танков и прочей техники

Власти США не позволят боевикам террористической организации "Исламское государство" вернуть контроль над нефтяными месторождениями на северо-востоке Сирии. Об этом президент США Дональд Трамп написал в Twitter, сообщает РБК-Украина.



"Нефтяные месторождения, о которых шла речь в моем вчерашнем выступлении о Турции и курдах, удерживались ИГИЛ, пока Соединенные Штаты не завоевали их с помощью курдов. Мы никогда не позволим ИГИЛ завладеть ими!" - написал Трамп.

Как сообщает WSJ со ссылкой на источник в администрации президента США, Вашингтон рассматривает возможность оставить на северо-востоке Сирии 500 американских военнослужащих, а также отправить в этот район несколько десятков танков и прочей техники.

По мнению издания, такое развитие ситуации означало бы, что президент США Дональд Трамп отступил от своих планов по выводу американских войск из Сирии.



Напомним,21 октября президент США Дональд Трамп заявил, что американские войска покидают зону боевых действий на северо-востоке Сирии, однако небольшое количество американских военнослужащих останется в других регионах Сирии для обеспечения безопасности нефти.

Также Трамп сообщил о создании "безопасной зоны" в Сирии. По его словам, в регионе были соблюдены все требования для этого.

Ранее РБК-Украина сообщало, что американский Конгресс осудил решение Белого дома о выводе военных с территории Сирии. Решение Трампа о выводе американских войск осудили как представители Демократической партии, так и республиканцы, которые опасаются возрождения "Исламского государства" на территории Сирии.