UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

США планируют раскрыть новые разведданные о действиях России и Китая, - Politico

Автор: Анастасия Рокитна

Соединенные Штаты Америки планируют раскрыть новые разведданные о враждебных действиях России и Китая. Публикацию готовят на основании прошлогоднего обращения сразу девяти командующих американских сил на разных континентах.

Об сообщает издание Politico.

Генералы, возглавляющие командование Вооруженных сил США в Азии, Европе, Африке, Латинской Америке, а также войск специальных операций, адресовали свое обращение и.о. главы Национальной разведки Джозефу Магуайеру еще в период президентства Дональда Трампа.

Как пишет издание, это было призывом к разведывательному сообществу сделать существенные изменения в подходах в этом направлении, подчеркивает издание.

"К сожалению, мы продолжаем упускать возможности для выяснения правды, противостояния искаженной информации, исключения ложных нарративов и своевременного реагирования на развитие событий", - написали генералы в обращении, которое есть в распоряжении Politico.

Напомним, Пентагон назвал климатический кризис угрозой для нацбезопасности США.

Отметим, в США модернизируют ядерный потенциал на фоне угрозы со стороны России и Китая.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиКитайРоссийская Федерация