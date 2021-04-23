Пентагон назвал климатический кризис угрозой для нацбезопасности США

Министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин назвал изменение климата "экзистенциальной" угрозой национальной безопасности США. Оно также усиливает борьбу за ресурсы.

Об этом он заявил во время международного климатического саммита, передает CNBC .

Климатический кризис - это глубоко дестабилизирующая сила для нашего мира, заявили в Пентагоне.

"По мере таяния Арктики усиливается конкуренция за ресурсы и влияние в регионе. Ближе к экватору повышение температуры, частые и интенсивные экстремальные погодные явления в Африке и Центральной Америке угрожают миллионам людей засухой, голодом и переселением", - добавил он.

По его словам, за последние несколько лет Пентагон сталкивался с последствиями изменения климата для военных объектов.

Среди них был ураган "Майкл" 2018 года, который "нанес миллиарды долларов ущерба военно-воздушной базе Тиндалл во Флориде", и сильное наводнение реки Миссури в 2019 году, повредившее военно-воздушную базу Оффатт (штат Небраска).

"Лесные пожары в Калифорнии угрожают другим военным объектам, вынуждая их к повторной эвакуации. Тайфуны на Гуаме чаще всего случались с июня по декабрь, но в феврале 2019 года тайфун Вутип вынудил нас приостановить учения с нашими австралийскими и японскими союзниками", - добавил Остин.