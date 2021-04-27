RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

США планують розкрити нові розвіддані про дії Росії й Китаю, - Politico

Автор: Анастасія Рокитна

Сполучені Штати Америки планують розкрити нові розвіддані про ворожі дії Росії й Китаю. Публікацію готують на підставі минулорічного звернення одразу дев’яти командувачів американських сил на різних континентах.

Про повідомляє видання Politico.

Генерали, які очолюють командування Збройних сил США в Азії, Європі, Африці, Латинській Америці, а також військ спеціальних операцій, адресували своє звернення в.о. голови національної розвідки Джозефу Магуайєру ще в період президентства Дональда Трампа.

Як пише видання, це було закликом до розвідувального співтовариства зробити суттєві зміни в підходах на цьому напрямі, підкреслює видання.

"На жаль, ми продовжуємо втрачати можливості для з'ясування правди, протистояння спотвореній інформації, виключення неправдивих наративів та вчасного реагування на розвиток подій", - написали генерали у зверненні, яке є в розпорядженні Politico.

Нагадаємо, Пентагон назвав кліматичну кризу загрозою для нацбезпеки США.

Зазначимо, у США модернізують ядерний потенціал на тлі загрози з боку Росії та Китаю.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Сполучені Штати АмерикиКитайРосійська Федерація