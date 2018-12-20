ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

США планируют провести конфискацию денег Лазаренко до выборов в Украине

Новости » Политика    20.12.2018 - 20:01
США планируют провести конфискацию денег Лазаренко до выборов в Украине
Фото: Павел Лазаренко (УНИАН)

Экс-премьера обвиняют в затягивании переговоров

Министерство юстиции США обвиняет экс-премьер-министра Павла Лазаренко в затягивании переговоров относительно мирового соглашения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

Как отмечается, об этом говорится в обращении министерства в суд Округа Колумбия.

Мировое соглашение должно определить, сколько денег из около 200 миллионов долларов, арестованных на счетах украинского экс-премьера в Швейцарии и в офшорах, он добровольно отдаст, чтобы избежать полной конфискации. Деньги экс-премьера США обещают вернуть Украине.

Соединенные Штаты предупреждают: отсчет времени идет на месяцы. Мол, если все юридические процедуры не будут завершены до выборов президента в Украине, Лазаренко денег ни США, ни Украина могут вообще не увидеть.

Ранее сообщалось, что бывший премьер Украины Павел Лазаренко и правоохранители США намерены разработать соглашение "примирения" по делу конфискации активов Лазаренко.

Напомним, Луценко заявил, что США могут завершить дело Лазаренко уже в этом году.

"Мне говорят, что в этом году она дойдет до логического конца и Украина наконец получит 170 миллионов долларов, которые были отсюда украдены", - заявил Луценко.

Суд разрешил расследовать дело, связанное с отмыванием средств при Лазаренко Процесс над Лазаренко в США выходит на финальную стадию, - ГПУ
Новости Украины Павел Лазаренкоконфискация
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь