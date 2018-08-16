Экс-премьер Лазаренко может подписать примирение со следствием, - Kyiv Post

Новости Политика 16.08.2018 - 04:31
Фото: Павел Лазаренко (УНИАН)
Фото: Павел Лазаренко (УНИАН)

Стороны разрабатывают соглашение, которое позволит достичь выводов по делу "примирения"

Бывший премьер Украины Павел Лазаренко и правоохранители США намерены разработать соглашение "примирения" по делу конфискации активов Лазаренко. Об этом со ссылкой на документ сообщает Kyiv Post.

По ходатайству, которое было подано 13 августа 2018 в федеральный суд Вашингтона, представители правительства США намерены согласовать "общие контуры урегулирования" в деле Лазаренко.

"В настоящее время стороны разрабатывают соглашение урегулирования, которое после подписания предоставит возможность привести выводы в этом вопросе", - говорится в документе.

Поэтому федерального судью США просят неограниченно отложить все текущие сроки по данному делу.

"Стороны хотели бы сосредоточить свое внимание на разработке соглашения об урегулировании", - говорится в заявлении.

Напомним, ГПУ сообщила о подозрении соратнику экс-премьера Лазаренко. ГПУ ведет расследование в отношении сообщников Павла Лазаренко, причастных к хищению государственных средств.

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Теги:  Павел Лазаренко,  Соединенные Штаты Америки,  Суд  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС