Экс-премьер Лазаренко может подписать примирение со следствием, - Kyiv Post

Стороны разрабатывают соглашение, которое позволит достичь выводов по делу "примирения"

Бывший премьер Украины Павел Лазаренко и правоохранители США намерены разработать соглашение "примирения" по делу конфискации активов Лазаренко. Об этом со ссылкой на документ сообщает Kyiv Post.

По ходатайству, которое было подано 13 августа 2018 в федеральный суд Вашингтона, представители правительства США намерены согласовать "общие контуры урегулирования" в деле Лазаренко.

"В настоящее время стороны разрабатывают соглашение урегулирования, которое после подписания предоставит возможность привести выводы в этом вопросе", - говорится в документе.

Поэтому федерального судью США просят неограниченно отложить все текущие сроки по данному делу.

"Стороны хотели бы сосредоточить свое внимание на разработке соглашения об урегулировании", - говорится в заявлении.

Напомним, ГПУ сообщила о подозрении соратнику экс-премьера Лазаренко. ГПУ ведет расследование в отношении сообщников Павла Лазаренко, причастных к хищению государственных средств.