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США планують провести конфіскацію грошей Лазаренка до виборів в Україні

Новини » Політика    20.12.2018 - 20:01
США планують провести конфіскацію грошей Лазаренка до виборів в Україні
Фото: Павло Лазаренко (УНІАН)

Екс-прем'єра звинувачують у затягуванні переговорів

Міністерство юстиції США звинувачує екс-прем'єр міністра Павла Лазаренка у затягуванні переговорів щодо мирової угоди. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.

Як зазначається, про це йдеться у зверненні міністерства до суду Округу Колумбія.

Мирова угода має визначити, скільки грошей з близько 200 мільйонів доларів, арештованих на рахунках українського екс-прем'єра у Швейцарії та в офшорах, він добровільно віддасть, аби уникнути повної конфіскації. Гроші екс-прем'єра США обіцяють повернути Україні.

Сполучені Штати попереджають: відлік часу йде на місяці. Мовляв, якщо всі юридичні процедури не будуть завершені до виборів президента в Україні, грошей Лазаренка ані США, ані Україна можуть взагалі не побачити. 

Раніше повідомлялося, що колишній прем'єр України Павло Лазаренко та правоохоронці США мають намір розробити угоду "примирення" по справі конфіскації активів Лазаренка. 

Нагадаємо, Луценко заявив, що США можуть завершити справу Лазаренка вже цього року.

"Мені кажуть, що цього року вона дійде до логічного кінця  і Україна врешті-решт отримає 170 мільйонів доларів, які були звідси вкрадені", - заявив Луценко.

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