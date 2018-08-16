Екс-прем'єр Лазаренко може підписати примирення зі слідством, - Kyiv Post
Сторони розроблюють угоду, яка дозволить досягнути висновків у справі "примирення"
Колишній прем'єр України Павло Лазаренко та правоохоронці США мають намір розробити угоду "примирення" по справі конфіскації активів Лазаренка. Про це з посиланням на документ повідомляє Kyiv Post.
За клопотанням, яке було подане 13 серпня 2018 у федеральний суд Вашингтону, представники уряду США мають намір узгодити "загальні контури врегулювання" у справі Лазаренка.
"В даний час сторони розроблюють угоду врегулювання, яке після підписання надасть змогу привести висновки у цьому питанні", - йдеться у документі.
Тому федерального суддю США просять необмежено відкласти усі поточні строки у даній справі.
"Сторони хотіли б зосередити свою увагу на розробці угоди про врегулювання", - йдеться у заяві.
Нагадаємо, ГПУ повідомила про підозру соратнику екс-прем'єра Лазаренка. ГПУ веде розслідування щодо спільників Павла Лазаренка, причетних до розкрадання державних коштів.