США планируют продать Украине ударные беспилотники в ближайшие дни, - Reuters

Администрация Байдена планирует продать Украине четыре беспилотника MQ-1C Grey Eagle, которые могут быть вооружены ракетами Hellfire. Об этом сообщили три человека, знакомые с ситуацией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Продажа беспилотников производства General Atomics все еще может быть заблокирована Конгрессом. Существует также риск изменения политики в последнюю минуту, что может сорвать план, который находится на рассмотрении в Пентагоне.

Администрация президента Джо Байдена намерена уведомить Конгресс о возможной продаже Украине БПЛА в ближайшие дни, после чего ожидается публичное объявление, сообщил американский чиновник.

MQ-1C Grey Eagle может находиться в воздухе до 30 и более часов в зависимости от своей миссии и может собирать огромные объемы данных для разведывательных целей. Они также могут нести до восьми ракет Hellfire.