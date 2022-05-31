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Байден передаст Украине ракетные системы с дальностью около 65 км, - WSJ

Новина українською →
Вашингтон, Вторник 31 мая 2022 19:03
Байден передаст Украине ракетные системы с дальностью около 65 км, - WSJ Фото: президент США Джо Байден (Joshua Roberts/Getty Images)
Автор: Артем Горовенко

Администрация президента США Джо Байдена планирует предоставить Украине управляемую реактивную систему залпового огня (РСЗО) с ракетами дальностью более 40 миль (около 65 километров).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на WSJ.

Издание со ссылкой на источники в администрации Байдена отмечает, что Киев запросил оружие большей дальности для поражения российских целей. Управляемые РСЗО в этом случае имеют дальность поражения целей примерно в два раза больше, чем у гаубиц M777, которые были отправлены ранее.

Цель отправки управляемой реактивной системы залпового огня (GMLRS) состоит в том, чтобы усилить огневую мощь Украины на Донбассе, не позволяя вести огонь по российской территории.

При этом издание отмечает, что поставляемые ракеты имеют гораздо меньшую дальность действия, чем армейская тактическая система, способная бить на 300 километров. Ожидается, что они могут прибыть в Украину в течение нескольких недель, обучение военных займет не менее 10 дней. Ракеты будут запускаться с колесной установки, которая называется High Mobility Artillery Rocket System (HMARS).

Ожидается, что администрация Байдена объявит о своем решении на этой неделе.

Напомним, накануне Байден заявил, что США не будут поставлять украинской стороне дальнобойные ракеты для РСЗО.

Посол Украины Оксана Маркарова заверила, что это не означает отказ от поставок американских универсальных систем залпового огня.

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Соединенные Штаты Америки Украина Джозеф Байден РСЗО
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