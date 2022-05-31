США поставят Украине оружие только для защиты в своих границах, - постпред при ООН

Соединенные Штаты Америки (США) будут поставлять оружие Украине только для защиты в рамках своих границ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter репортера NYT Фарназ Фассихи.

Сообщается, что постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд исключила поставки вооружений для наступления на Россию. "Мы не поставляем никакого оружия, которое позволит украинцам атаковать Россию из Украины. Вашингтон будет поставлять Украине оружие только для защиты внутри ее границ, и США не станут стороной в этой войне", - цитирует репортер заявление Томас-Гринфилд.