США поставят Украине оружие только для защиты в своих границах, - постпред при ООН
Соединенные Штаты Америки (США) будут поставлять оружие Украине только для защиты в рамках своих границ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter репортера NYT Фарназ Фассихи.
Сообщается, что постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд исключила поставки вооружений для наступления на Россию.
"Мы не поставляем никакого оружия, которое позволит украинцам атаковать Россию из Украины. Вашингтон будет поставлять Украине оружие только для защиты внутри ее границ, и США не станут стороной в этой войне", - цитирует репортер заявление Томас-Гринфилд.
Напомним, ранее The Wall Street Journal писало, что администрация президента Джо Байдена намерена передать Украине управляемую реактивную систему залпового огня HiMARS с ракетами дальностью около 65 километров.
Также сообщалось, что Греция предоставит Украине боевые машины пехоты времен СССР. Германия обязалась поставить греческой стороне свои БМП.
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