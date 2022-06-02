США планують продати Україні ударні безпілотники найближчими днями, - Reuters

Адміністрація Байдена планує продати Україні чотири безпілотники MQ-1C Grey Eagle, які можуть бути озброєні ракетами Hellfire. Про це повідомили три людини, знайомі з ситуацією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Продаж безпілотників виробництва General Atomics все ще може бути заблокована Конгресом. Існує також ризик зміни політики в останню хвилину, що може зірвати план, який знаходиться на розгляді в Пентагоні.

Адміністрація президента Джо Байдена має намір повідомити Конгрес про можливий продаж Україні БПЛА в найближчі дні, після чого очікується публічне оголошення, повідомив американський чиновник.

MQ - 1C Grey Eagle може перебувати в повітрі до 30 і більше годин в залежності від своєї місії і може збирати величезні обсяги даних для розвідувальних цілей. Вони також можуть нести до восьми ракет Hellfire.