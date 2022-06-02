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США планируют продать Украине ударные беспилотники в ближайшие дни, - Reuters

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Вашингтон, Четверг 02 июня 2022 01:21
США планируют продать Украине ударные беспилотники в ближайшие дни, - Reuters MQ-1C Grey Eagle (Фото: ainonline.com)
Автор: Константин Широкун

Администрация Байдена планирует продать Украине четыре беспилотника MQ-1C Grey Eagle, которые могут быть вооружены ракетами Hellfire. Об этом сообщили три человека, знакомые с ситуацией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Продажа беспилотников производства General Atomics все еще может быть заблокирована Конгрессом. Существует также риск изменения политики в последнюю минуту, что может сорвать план, который находится на рассмотрении в Пентагоне.

Администрация президента Джо Байдена намерена уведомить Конгресс о возможной продаже Украине БПЛА в ближайшие дни, после чего ожидается публичное объявление, сообщил американский чиновник.

MQ-1C Grey Eagle может находиться в воздухе до 30 и более часов в зависимости от своей миссии и может собирать огромные объемы данных для разведывательных целей. Они также могут нести до восьми ракет Hellfire.

Напомним, до этого американское издание The Washington Post писало, что Байден согласился отправить Украине ракетные системы, способны бить более чем на 60 километров, поскольку США обеспокоены тем, что ВСУ могут ударить по территории России.

Позже посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Вашингтон будет давать Украине оружие только для защиты от России в пределах украинских границ.

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