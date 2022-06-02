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США планують продати Україні ударні безпілотники найближчими днями, - Reuters

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Вашингтон, Четвер 02 червня 2022 01:21
США планують продати Україні ударні безпілотники найближчими днями, - Reuters MQ-1C Grey Eagle (Фото: ainonline.com)
Автор: Константин Широкун

Адміністрація Байдена планує продати Україні чотири безпілотники MQ-1C Grey Eagle, які можуть бути озброєні ракетами Hellfire. Про це повідомили три людини, знайомі з ситуацією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Продаж безпілотників виробництва General Atomics все ще може бути заблокована Конгресом. Існує також ризик зміни політики в останню хвилину, що може зірвати план, який знаходиться на розгляді в Пентагоні.

Адміністрація президента Джо Байдена має намір повідомити Конгрес про можливий продаж Україні БПЛА в найближчі дні, після чого очікується публічне оголошення, повідомив американський чиновник.

MQ - 1C Grey Eagle може перебувати в повітрі до 30 і більше годин в залежності від своєї місії і може збирати величезні обсяги даних для розвідувальних цілей. Вони також можуть нести до восьми ракет Hellfire.

Нагадаємо, до цього американське видання The Washington Post писало, що Байден погодився відправити Україні ракетні системи, здатні бити більш ніж на 60 кілометрів, оскільки США стурбовані тим, що ЗСУ можуть вдарити по території Росії.

Пізніше посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд заявила, що Вашингтон даватиме Україні зброю тільки для захисту від Росії в межах українських кордонів.

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