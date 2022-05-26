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США не планируют привлекать военных к вывозу зерна из Украины, - Пентагон

Флаг США (Фото: gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Соединенные Штаты Америки не планируют задействовать американских военных для вывоза зерна с территории Украины. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Министерства обороны США.

Спикер оборонного ведомства также подчеркнул, что Россия превращает еду и экономическую помощь другим странам в оружие. По его словам, Москва хочет, чтобы санкции были сняты до того, как она разблокирует украинские морские порты, и перестанет препятствовать экспорту зерна.

Напомним, что Великобритания ведет переговоры со странами-союзниками по отправке военных кораблей к Черному морю для защиты украинских судов с зерном. Тем временем в Литве призывают создать военно-морскую коалицию, чтобы помочь снять российскую блокаду портов в Черном море.

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продовольственный кризисСоединенные Штаты АмерикиПентагонУкраина