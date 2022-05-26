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США не планують залучати військових до вивезення зерна з України, - Пентагон

Прапор США (Фото: gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Сполучені Штати Америки не планують залучати американських військових для вивезення зерна з території України. Про це заявив прес-секретар Пентагону Джон Кірбі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Міністерства оборони США.

Спікер оборонного відомства також підкреслив, що Росія перетворює їжу та економічну допомогу іншим країнам на зброю. За його словами, Москва хоче, щоб санкції були зняті до того, як вона розблокує українські морські порти, і перестане перешкоджати експорту зерна.

Нагадаємо, що Великобританія веде переговори з країнами-союзниками щодо відправці військових кораблів до Чорного моря для захисту українських суден із зерном. Тим часом у Литві закликають створити військово-морську коаліцію, щоб допомогти зняти російську блокаду портів у Чорному морі.

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