Британия хочет отправить военные корабли в Черное море для защиты судов с зерном, - The Times

Великобритания ведет переговоры с союзниками по отправке военных кораблей в Черное море. Такой вариант рассматривается для защиты украинских судов с зерном, выход которых блокирует Россия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times.

"Великобритания вместе с "коалицией желающих" будет стремиться прорвать российскую блокаду за несколько недель, предоставив "защитный коридор" из Одессы через Босфор", - пишет издание.

Указано, Британия начала рассматривать такой вариант из-за опасений, что время для предотвращения мирового продовольственного кризиса истекает.

Кроме того, как информирует издание, США заявили, что направляют ракеты большой дальности для уничтожения русских кораблей.

Тем временем министр иностранных дел Литвы Габріелюс Ландсбергис, который обсуждал коридор с главой МИД Великобритании Лиз Трасс, сказал, что в коалицию могут войти некоторые страны НАТО и другие страны, зависящие от поставок украинского зерна.

Предполагается, что Египет, который сильно пострадал от нехватки пшеницы, также может принять в этом участие.

Отметим, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что мир должен добиться от России разблокирования черноморских портов Украины для дальнейшего экспорта зерна.

При этом Литва призвала создать военно-морскую коалицию для разблокировки портов Украины.

Напомним, Россия, развязав войну, нанесла удар по глобальной продовольственной безопасности. Экспорт украинской продукции почти остановился из-за блокирования РФ портов на Черном море.

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