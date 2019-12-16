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В США планируют приступить к торговым переговорам с Британией в январе

Новости » В мире     16.12.2019 - 22:02
В США планируют приступить к торговым переговорам с Британией в январе
фото: Белый дом (obamawhitehouse.archives.gov)

США в ближайшее время начнут подготовку к переговорам

Соединенные Штаты Америки планируют приступить к торговым переговорам с Великобританией в январе 2019 года. Об этом сообщает Reuters.

Сообщается, что в начале января в Великобританию с визитом должен отправиться советник Белого дома по экономическим вопросам Ларри Кадлоу, а также заместитель помощника президента США по национальной безопасности Мэтт Поттингер.

"Мы планируем обсудить многие вещи, в том числе и торговлю. Работа над возможной торговой сделкой с американской стороны должна начаться в ближайшее время", - сообщил Кудлоу.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что победа Консервативной партии на парламентских выборах в Великобритании, по словам президент США Дональд Трамп, дала возможность заключить торговое соглашение между Америкой и Британией. По его словам, сделка с США будет более выгодной для Великобритании, чем соглашение с Евросоюзом.

Также сообщалось, что правительство Великобританией назвало торговое соглашение с США амбициозным. Кроме этого 16 декабря премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, во время которого стороны обсудили возможную торговую сделку.

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