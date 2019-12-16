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В Великобритании назвали амбициозной торговую сделку с США

Новости » В мире     16.12.2019 - 18:27
В Великобритании назвали амбициозной торговую сделку с США
Фото: Борис Джонасон (flickr.com/nato)

Джонсон и Трамп обсудили возможную торговую сделку

Правительство Великобритании считает амбициозной торговое соглашение с Соединенными Штатами о свободной торговле. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сообщается, что в понедельник, 16 декабря, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, во время которого стороны обсудили возможную торговую сделку.

"Они (Джонсон и Трамп - ред.) обсудили огромную важность отношений между Великобританией и США и выразили надежду на продолжение тесного сотрудничества по таким вопросам, как безопасность и торговля, включая переговоры по амбициозному соглашению о свободной торговле", - говорится в заявлении пресс-службы премьер-министра Великобритании.

Напомним, ранее Трамп заявил, что победа Консервативной партии Джонсона на британских выборах позволит США и Великобритании заключить новое торговое соглашение. При этом Трамп назвал сделку с США более выгодной для Британии, чем сделку с Европейским союзом.

Также РБК-Украина писало, что Европейский совет поручил Еврокомиссии представить мандат на ведение переговоров с Великобританией после выхода страны из состава Евросоюза. В ЕС готовы приступить к переговорам с Великобританией сразу же после одобрения Brexit британским парламентом.

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Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиВеликобританиясделка
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