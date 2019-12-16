У США планують приступити до торгових переговорів з Британією в січні

фото: Білий дім (obamawhitehouse.archives.gov)

США найближчим часом почнуть підготовку до переговорів

Сполучені Штати Америки планують приступити до торгових переговорів з Великобританією в січні 2019 року. Про це повідомляє Reuters.

Повідомляється, що на початку січня до Великобританії з візитом повинен відправитися радник Білого дому з економічних питань Ларрі Кадлоу, а також заступник помічника президента США з національної безпеки Метт Поттінгер.

"Ми плануємо обговорити багато речей, в тому числі і торгівлю. Робота над можливою торговою угодою з американської сторони повинна початися найближчим часом", - повідомив Кудлоу.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що перемога Консервативної партії на парламентських виборах у Великій Британії, за словами президент США Дональд Трамп, дала можливість укласти торговельну угоду між Америкою і Британією. За його словами, угода з США буде більш вигідною для Великобританії, ніж угода з Євросоюзом.

Також повідомлялося, що уряд Великобританією назвало торговельну угоду з США амбітним. Крім цього 16 грудня прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом, під час якого сторони обговорили можливу торговельну угоду.