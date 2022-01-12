США планируют предоставить Украине радары и оборудование для кораблей, - Politico

Власти США намерены предоставить Украине радиолокационную систему и оборудование для кораблей. Поставки будут осуществляться в рамках помощи в размере 200 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

В материале отмечается, что эту информацию подтвердили источники из числа официальных лиц США и советник президента Украины Владимира Зеленского.

"Пакет безопасности разрешил отправку большей части того же оборонительного оборудования, которое США поставляли в прошлом, включая стрелковое оружие и боеприпасы, защищенные радиостанции, медицинское оборудование, запасные части и другое оборудование", - говорится в сообщении.

Когда именно ожидаются поставки, пока не уточняется.